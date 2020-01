Roma, allarme bomba nella sede de “La Repubblica”: evacuato l’edificio, artificieri al lavoro con cani antibomba (Di mercoledì 15 gennaio 2020) allarme bomba nella serata di oggi, 15 gennaio, nella sede del quotidiano La Repubblica di via Cristoforo Colombo, a Roma. A far scattare l’allarme una telefonata anonima. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e gli artificieri. Secondo quanto si è appreso, tutto l’edificio è stato evacuato per le operazioni di verifica. Per le procedure di intervento e sicurezza sono stati chiamati sul posto anche i cani anti-bomba. Squadre di vigili del fuoco si sono precipitate sotto al palazzo di 10 piani. Su Twitter, la redazione ha fatto sapere di aver dovuto anche momentaneamente sospendere le ordinarie attività editoriali come, ad esempio, l’aggiornamento del sito. La scrittrice Michela Murgia ha documentato con un video l’interruzione delle attività e le decine di giornalisti per strada, sotto la sede del gruppo Espresso. allarme bomba in corso ... Leggi la notizia su open.online

