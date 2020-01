Rivoluzione in casa Savoia, l’annuncio: l’erede al trono sarà una donna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’annuncio è arrivato da Emanuele Filiberto: dopo 1000 anni anche le donne diventano eredi al trono. La prossima sarà la figlia Vittoria, 16 anni Cambiano le regole in casa Savoia: è una Rivoluzione storica quella che fa seguito all’annuncio il 15 gennaio 2020 riguardante un’importante variazione delle regole sulla successione. Fino ad oggi infati non … L'articolo Rivoluzione in casa Savoia, l’annuncio: l’erede al trono sarà una donna NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

repubblica : La rivoluzione del ministro Koizumi: due settimane a casa in congedo di paternità [aggiornamento delle 14:37] - repubblica : La rivoluzione del ministro Koizumi: due settimana a casa in congedo di paternità - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Di Staso: 'Credo che a Giugno ci sarà una rivoluzione in casa Napoli!' - -