Rivelo, Stefano Bettarini ospite nella puntata del 16 gennaio su Real Time (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Rivelo, Stefano Bettarini ospite nella nuova puntata del programma di Lorella Boccia, su Real Time il 16 gennaio Continua l’appuntamento con Rivelo, il programma di interviste di Lorella Boccia che tornerà con una nuova puntata, giovedì 16 gennaio alle 21:10 su Real Time. Nel nuovo appuntamento con Rivelo l’intervistato della serata sarà l’ex-calciatore Stefano Bettarini. Stefano Bettarini parlerà della sua vita senTimentale, e delle dichiarazioni che aveva fatto al GF Vip sui tradimenti durante il matrimonio con Simona Ventura, e a tal proposito rivela: “lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio, ma in Realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione”. E aggiunge anche che “al GF dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio, perchè comunque per me è stato un lutto… ho ... Leggi la notizia su dituttounpop

