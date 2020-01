Rischio Terza guerra mondiale, l’Iran minaccia le truppe europee: “Non sono sicure in Medioriente” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da domani le truppe europee che si trovano in Medioriente non saranno più al sicuro. Lo sostiene il Presidente dell’Iran, il quale ha chiesto anche pubbliche scuse dagli States per l’uccisione di Soleimani Hassan Rouhani, Presidente dell’Iran, ha lanciato una minaccia velata contro le truppe europee di stanza in Medioriente. È successo dopo che Gran … L'articolo Rischio Terza guerra mondiale, l’Iran minaccia le truppe europee: “Non sono sicure in Medioriente” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

RESTIFAR1 : @verditalia Potrebbe essere il momento di aprire il fronte della terza forza, oltre destra e sinistra. Ma occorre t… - unitorvergata : RT @DXCitaly: Ti aspettiamo alla 'Terza Conferenza Nazionale - Cybersecurity nelle Infrastrutture critiche: tipologie di rischio e risposte… - theseventhcat : @__Hubble__ @bsc_alessia Con la mia terza coppa C rischio di perdere il bracciale nella 'terra di mezzo' ?? -