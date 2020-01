Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: Sky rinnova Britannia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 14 gennaio Sky ha rinnovato Britannia per una terza stagione, ma perde Amazon Prime Video che distribuiva la Serie negli Stati Uniti, lì infatti non arriverà nemmeno la seconda stagione. Sky fa sapere che è in trattative con altri network per trovare una casa americana alla Serie. You rinnovata ufficialmente per una terza stagione. Showtime ha rinnovato Shameless per una undicesima e ultima stagione, seconda stagione per L Word: Generation Q, con il sequel/revival che avrà 10 episodi, e Work In Progress. NBC rinnova New Amsterdam ... Leggi la notizia su dituttounpop

