“Rilascia sostanze tossiche”. Ikea ritira prodotto e invita a riportarlo in negozio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I prezzi bassi sono uno dei punti cardine del successo su scala mondiale di Ikea. A livello di arredamento, il colosso svedese fondato da Ingvar Kamprad coniuga un design moderno con funzionalità e accessibilità per tutte le tasche. Il costo dei prodotti, infatti, non è troppo economico e neanche troppo elevato, il costo può essere considerato “perfetto” se si va a prendere in considerazione anche il fattore qualità. E quando l’azienda si accorge che qualla qualità manca corre ai ripari. Come è successo il 15 gennaio, quando Ikea ha ritirato dal mercato uno dei suoi prodotti perché non conforme alle linee guida e potrebbe ‘”rilasciare sostanze tossiche” dannose per la salute.



Ikea ritira dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis invitando tutti i clienti che lo hanno acquistato a non utilizzarlo se riporta la dicitura ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

