Riki a Sanremo 2020 con Lo Sappiamo Entrambi: il nuovo album e le date dei concerti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Riki a Sanremo 2020 presenterà il singolo inedito Lo Sappiamo Entrambi, in gara nella categoria dei Campioni. Noto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, Riki ha proposto un brano per il prossimo Festival della Canzone Italiana, accetto in gara tra i Big dal direttore artistico, Amadeus. Nato a Segrate il 4 febbraio 1992, nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2020 festeggerà i suoi 28 anni di età. Chi è Riki Riccardo Marcuzzi si avvicina alla musica da bambino, studia canto e recitazione. Riki è diplomato all'Istituto Europeo di Design di Milano, con specializzazione in Design del Prodotto. Nel 2016 partecipa ad Amici di Maria De Filippi (edizione numero 16), accedendo alla fase del serale, in onda a partire dalla primavera del 2017. Riki è uno dei cantanti scelti dalla caposquadra Elisa che lo porta fino al trionfo finale nella ... Leggi la notizia su optimaitalia

