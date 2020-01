Richard Jewell, ritratto dell’uomo qualunque diventato eroe (e poi mostro) firmato Clint Eastwood (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Negli Stati Uniti è stato flop al botteghino. Dati alla mano peggio è andato solo il suo Bronco Billy, quando ancora Clint Eastwood era un figaccione tra Callaghan e il Biondo con la voce di Enrico Maria Salerno. Invece a noi, questo Richard Jewell, 40esimo film dell’89enne regista Eastwood, è piaciuto assai. “Bello, a tratti bellissimo”, ha scritto il collega Carlo Valeri su Facebook appena finita la proiezione. Ed è difficile girarci attorno, trovare un’altra sintesi. Richard Jewell è proprio “bello e a tratti bellissimo”. Uno di quei film chiaroscurali alla Eastwood, di quegli studi sul personaggio che fanno intravedere rispetto per l’uomo in scena e funzione salvatrice del cinema. Il Richard Jewell del titolo (interpretato da Paul Walter Hauser) è un omino qualunque che vive con la madre, obeso come solo in una foto americana di fine secolo, e fa l’inserviente in una grande azienda, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

