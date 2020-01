Ricerca: nasce a Palermo il nuovo polo Cnr-Ismed (2) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Adnkronos) - Già in calendario un prossimo appuntamento "nel quale - ha spiegato il rettore della Lumsa Francesco Bonini - verrà presentato uno studio sulla centralità del Mediterraneo sui temi giuridici ed economici". Presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha colto l'occasione pe Leggi la notizia su liberoquotidiano

BooksVegBioEco : IsolaBio nasce nel 1999. Innovazione, ricerca e sviluppo si fondono in maniera armoniosa per darvi gusto, qualità e… - mavie_daponte : @LaMentina23 SICURO! Il professore che ho affiancato sicuramente avrebbe incoraggiato lo studente a spiegare argome… - paolorm2012 : RT @DaniSalvestroni: Nasce 'Con Gabriele contro i tumori rari' onlus.dedicata alla memoria di Gabriele Bianchi per veicolare fondi per la r… -