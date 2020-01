Ricavi da stadio, per il Napoli il peggiore dato in Europa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Calcio e Finanza riporta l’analisi di Deloitte sull’aumento dei Ricavi da stadio nella stagione in corso rispetto alla precedente in Europa. Tra i club italiani, quello che registra l’aumento più alto è la Juve, che si piazza al 10mo posto in una classifica dominata, nelle prime tre posizioni, rispettivamente da Barcellona, Real Madrid e Manchester United. I bianconeri registrano un aumento da 51 a 66 milioni, ovvero del 28,1%. Un aumento percentuale maggiore è quello dell’Inter, che però si colloca solo al 15simo posto in classifica. Nel caso dei nerazzurri, i Ricavi sono cresciuti del 44,2%, passando da 35 a 51 milioni. Tra le prime venti ci sono anche altre due italiane, Milan e Roma, entrambe con una variazione al ribasso. I rossoneri hanno infatti incassato 34 milioni rispetto ai 37 della stagione scorsa. Mentre la Roma ha ottenuto Ricavi per 32 milioni, tre ... Leggi la notizia su ilnapolista

