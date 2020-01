Repubblica, allarme bomba e redazione romana evacuata nel giorno di "cancellare Salvini" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) allarme bomba nella sede romana di Repubblica. "Il sito ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti", si legge sul profilo Twitter della testata diretta da Carlo Verdelli, mentre il palazzo della redazione in largo Fochetti (zona Roma Sud) è stato evacuato. In giornata sono state violenti Leggi la notizia su liberoquotidiano

repubblica : ???? Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella r… - repubblica : Allarme smog in Italia, cosa succede nelle grandi città [aggiornamento delle 08:28] - repubblica : Allarme scuola, in Italia 600 mila giovani non finiscono gli studi [aggiornamento delle 11:29] -