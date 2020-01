Renzi: “Governo dura? Vedremo dopo la verifica. Ma non possiamo stare con Toninelli per sempre” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il governo arriverà a fine legislatura? "Questo lo vediamo dopo la verifica. Noi siamo per arrivare a fine legislatura, ma non ci possono chiedere di stare con Toninelli tutta la vita": così Matteo Renzi commenta lo stato di salute del governo giallorosso. ""Se Pd e Cinque Stelle si vogliono sposare, è un loro diritto farlo. Noi abbiamo fatto questo governo solo per evitare i pieni poteri a Matteo Salvini. Siamo pronti a dare una mano, ma non a diventare giustizialisti per far piacere a Luigi Di Maio". Leggi la notizia su fanpage

