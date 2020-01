Regione Campania, 25 mln per commercianti e artigiani: via agli incontri con le categorie interessate (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A seguito dello stanziamento di 25 milioni di euro a sostegno di artigiani, commercianti ed ambulanti, l’amministrazione regionale della Campania ha previsto 5 incontri con le categorie interessate. Gli appuntamenti si svolgeranno presso le sedi territoriali delle Camere di commercio di Napoli, Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, al fine di garantire la corretta informazione relativa alla presentazione delle istanze. Domani, giovedì 16 gennaio, alle 16.30, il primo incontro presso la Camera di Commercio di Napoli. Gli altri incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: venerdì 17 gennaio, 15.30, presso la Camera di Commercio di Avellino; lunedì 20 gennaio, 17.00, presso la Camera di Commercio di Caserta; martedì 21 gennaio, 11,30, presso la Camera di commercio di Benevento; mercoledì 22 gennaio, 16.30, presso la Camera di Commercio di Salerno. agli incontri ... Leggi la notizia su ildenaro

