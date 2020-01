Regionali Calabria | presidente Antimafia Morra stronca candidato M5s | “Aiello

Chi è Francesco Aiello - candidato M5s alle Regionali in Calabria 2020 : Il Movimento Cinque Stelle ha scelto il suo candidato alle elezioni regionali in Calabria 2020: si tratta del docente universitario Francesco Aiello. Dopo le prime indiscrezioni circa la nomina, il docente si è preso qualche giorno prima di sciogliere la riserva sull’accettazione della proposta di candidatura. In precedenza aveva confermato lui stesso di essere oggetto di valutazione da parte di diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle. ...

Regionali : Berlusconi - ‘svolta storica in Emilia e riscossa Sud in Calabria’ : Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Se vinceremo in Emilia-Romagna ‘come credo e spero accadrà- sarà una svolta storica, che va persino al di là della tenuta del governo Conte: significherà che il sistema di potere costruito della sinistra non tiene più da nessuna parte. Così come la vittoria in Calabria della nostra brava Jole Santelli sarà il simbolo della riscossa del Sud”. Lo dice Silvio Berlusconi in ...

Regionali Calabria - quattro candidati condannati dalla Corte dei conti per danno erariale : Uso illegittimo dei fondi destinati ai gruppi consiliari. Ma anche la rinuncia ad incassare le somme da restituire al Consiglio regionale della Calabria. La Corte dei conti ha condannato un dirigente di Palazzo Campanella e cinque consiglieri Regionali, quattro dei quali oggi candidati nelle liste del centrodestra a sostegno di Jole Santelli. Dovranno restituire oltre 531mila euro alla Regione Calabria. Si tratta di Giuseppe Gentile, Giuseppe ...

Regionali Calabria - l’avviso di Zingaretti a Salvini : “Il Pd non lo distruggerai mai” : Ancora un botta e risposta tra Salvini e Zingaretti. Il leader del Carroccio si è detto sicuro di "stravincere alle Regionali per cancellare il Pd". La replica del segretario dem: "Oggi sei nervoso perché ti abbiamo chiesto chiarimenti sul rapporti tra Lega e mafia? il Pd non lo distruggerai mai".Continua a leggere

Regionali : Salvini - ‘se vinciamo in Emilia e Calabria - il 27 governo a casa’ : Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Il 27 gennaio se vinciamo come vinciamo qui e anche in Emilia Romagna, il governo va a casa 10 minuti dopo”. Lo ha detto Matteo Salvini ad un comizio a Crotone. L'articolo Regionali: Salvini, ‘se vinciamo in Emilia e Calabria, il 27 governo a casa’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni Regionali Calabria 2020 : gli ultimi sondaggi : Stando ai sondaggi realizzati da Antonio Noto per “Noto sondaggi” andati in onda a Porta a Porta, le Elezioni regionali in Calabria 2020 dovrebbero concludersi con la vittoria della candidata del centrodestra, che potrebbe ottenere una percentuale di voti superiore al 50%. Elezioni regionali Calabria 2020: i sondaggi Tenendo conto della rilevazione, Pippo Callipo sostenuto dal centrosinistra si attesterebbe tra il 32% e il 36%, dato ...

Elezioni Regionali in Calabria : candidati - liste e come si vota : Il 26 gennaio si terranno le Elezioni regionali in Calabria. A sfidarsi per la poltrona di presidente sono quattro candidati: Jole Santelli per il centrodestra, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per il Movimento 5 Stelle e Carlo Tansi. Vediamo come si vota in Calabria, chi sono i candidati e cosa dicono gli ultimi sondaggi in vista del voto.Continua a leggere

Francesco Aiello cugino del boss mafioso : è bufera sul candidato M5s alle Regionali in Calabria : Altro scandalo sul Movimento 5 Stelle: il candidato alle regionali in Calabria, Francesco Aiello, è cugino di primo grado di un boss mafioso. Si tratta dell'nranghetista Luigi Aiello, ucciso nella faida del Reventino tra gli Scalise e i Mezzatesta. Una notizia rimbalzata ovunque e alla quale replica

Sondaggi sulle Regionali : in Emilia testa a testa - in Calabria centrodestra avanti : Mancano poco più di due settimane alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. L’attesa cresce, e le aspettative dei partiti in corsa anche. Al centro dell’attenzione la “regione Rossa” per eccellenza, l’Emilia Romagna. Il clamoroso precedente dell’Umbria, prima regione rossa espugnata da un candidato di centrodestra, nonostante l’alleanza Pd e Movimento 5 stelle, ha ancor più ...

Elezioni Regionali in Calabria 2020 : le liste - la data e i candidati : Dopo l’Umbria a ottobre 2019, anche i cittadini di Emilia Romagna e Calabria saranno chiamati alle urne per le Elezioni regionali di gennaio 2020. L’appuntamento elettorale porterà alla scelta del governatore della regione e dei nuovi componenti del Consiglio Regionale. Un appuntamento importante non solo per i candidati ma anche per la maggioranza giallorossa. Elezioni regionali Calabria 2020: data La data scelta per le Elezioni ...

Elezioni Regionali - Calabria : pazientare qualche settimana e poi i calabresi vivranno in una Regione a misura d’uomo : La “bagarre” della campagna elettorale in Calabria sta raggiungendo il massimo livello quando mancano meno di venti giorni alle Elezioni.

Regionali Calabria - sondaggio Noto : Jole Santelli ha 20 punti di vantaggio su Callipo del Pd : Il ruggito di Forza Italia. Il sondaggio di Antonio Noto per Porta a porta, pubblicato dal Quotidiano nazionale, vede il dominio di Jole Santelli, candidata di Silvio Berlusconi sostenuta da tutto il centrodestra. L'ormai ex vicesindaco di Cosenza sfonderebbe, oggi, quota 50%, in una forbice che arr

Alfio Baffa - il candidato della Lega alle Regionali in Calabria che imbarazza Salvini con il suo video saluto al "gruppo degli amici del revenge porn" : Trentanove anni compiuti il 21 novembre scorso, Alfio Baffa è un imprenditore nel settore dei lavori pubblici, dal 2013 al 2018 consigliere comunale di maggioranza a Corigliano Calabro,...