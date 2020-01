Regina Elisabetta, piccolo dispositivo all’orecchio beccato dai fotografi: ecco di che si tratta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Per Elisabetta II non è stato certamente semplice gestire il caso Megxit. La Regina dopo “discussioni molto costruttive” e un vertice a quattro nella tenuta di Sandringham con il figlio Carlo e i nipoti William e Harry, ha acconsentito alla decisione del nipote e della moglie di questi, Meghan Markle, di staccarsi dalla famiglia reale. I due potranno “dividere il proprio tempo tra Regno Unito e Canada per un periodo di transizione”. Con un comunicato stampa la sovrana ha detto di sostenere totalmente il desiderio loro di farsi una nuova vita, anche se avrebbe preferito che “rimanessero pienamente parte della famiglia reale”. E ancora: “rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente pur rimanendo parte importante della nostra famiglia”. Regina Elisabetta, piccolo dispositivo all’orecchio beccato dai fotografi: ecco di che ... Leggi la notizia su urbanpost

AbcSapere : Regina Elisabetta alla guida senza cintura di sicurezza: La Regina Elisabetta sta vivendo… - Rada00563645 : RT @BrunaGorla: 'So di avere il corpo debole e delicato di una donna, ma ho il cuore e lo stomaco di un re'. 15 gennaio 1559 Elisabetta I… - AerariumL : RT @BrunaGorla: 'So di avere il corpo debole e delicato di una donna, ma ho il cuore e lo stomaco di un re'. 15 gennaio 1559 Elisabetta I… -