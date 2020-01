Referendum legge elettorale, slitta la decisione della Consulta. Salvini: “Parola al popolo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) slitta la decisione della Consulta sul Referendum sulla legge elettorale. Salvini: “Mi aspetto che gli italiani possano scegliere”. ROMA – slitta la decisione della Consulta sul Referendum sulle legge elettorale. I giudici dovevano decidere entro la serata di mercoledì 15 gennaio 2020 ma, secondo quanto riportato dall’Ansa, la sentenza potrebbe arrivare nella mattinata di giovedì. Possibile, quindi, qualche ora di riflessione in più da parte della camera del consiglio. Il via libera potrebbe portare lo stop, momentaneo, alla discussione del Germanicum in attesa del Referendum. Salvini: “Spero che gli italiani possano scegliere” La proposta del Referendum sulla legge elettorale è stata depositata dalla Lega. A margine di un comizio di Bologna, Matteo Salvini è ritornato sull’argomento: “Mi aspetto che gli italiani possano ... Leggi la notizia su newsmondo

