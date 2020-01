Real Estate: Prelios, investimenti a 11,7 mld in Italia (+40%), record Milano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Il mercato Italiano degli investimenti corporate, ovvero quelli non residenziali, ha registrato 11,7 miliardi di investimenti nel 2019, con una crescita del 40,6% rispetto al 2018. Superato il massimo storico di 11,1 miliardi del 2017, il record spetta a Milano per un valore di 4,3 miliardi (+51,7% rispetto al 2018) trainato soprattutto dal settore uffici, dove gli investimenti sono stati pari a 3,5 miliardi, il valore più alto negli ultimi 8 anni. Come riporta l’ultimo Prelios Group Market Research, in Italia gli uffici sono “l’asset class più richiesta dagli investitori” con 5 miliardi di investimenti, mentre il comparto alberghiero ha registrato investimenti per 2,9 mld, quattro volte superiore al volume registrato nel 2018. E’ in espansione anche il mercato di Roma che registra un volume complessivo delle ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

