Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con Carioca prima del nuovo album (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 presenterà l'inedito Carioca nella categoria Campioni. Cantautore ispirato e cresciuto con pane, soul e jazz, Raphael Gualazzi ritorna sullo stesso palco che decretò il suo successo nel 2011 con il brano Follia D'Amore, che lo fece vincitore della categoria Giovani e gli consentì di partecipare all'Eurovision Song Contest. La gara del 2020 è la quarta partecipazione di Gualazzi alla kermesse sanremese: dopo il successo del 2011 tornò all'Ariston con Senza Ritegno e Sai (Ci Basta Un Sogno) nel 2013 e si classificò 5°, mentre nel 2014 si presentò insieme ai The Bloody Beetroots con il brano Liberi O No e arrivò al secondo posto. Chi è Raphael Gualazzi Nato a Urbino l'11 novembre 1981 è figlio di Velio Gualazzi, che insieme a Ivan Graziani fondò gli Anonima Sound. La sua passione per il pianoforte diventa una realtà con gli studi al ... Leggi la notizia su optimaitalia

