Raggi: divisione per censo in scuola via Trionfale è intollerabile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “intollerabile che gli studenti dell’Istituto comprensivo di via Trionfale a Roma vengano suddivisi per censo. Discriminare e creare barriere e’ esattamente l’opposto di quello che dovrebbe essere un insegnamento corretto, responsabile e inclusivo”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Twitter. L'articolo Raggi: divisione per censo in scuola via Trionfale è intollerabile proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

Raggi divisione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Raggi divisione