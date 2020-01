Ragazzo di 21 anni tenta di masturbarsi con un tubo di metallo ma resta incastrato per 4 giorni: operato d’urgenza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Autoerotismo artigianale finisce quasi in tragedia. La notizia arriva da un ospedale di Bangkok in Thailandia e la riporta con diversi particolari il Daily Mail. Un Ragazzo di 21 anni si è baloccato nel suo appartamento infilando il pene in una calza che a sua volta ha infilato in un tubo metallico. A quel punto è rimasto incastrato nel cilindro metallico. Il Ragazzo è rimasto in queste condizioni per quattro giorni, tentando ogni tipo di lubrificante per liberarsi. Non riuscendoci e avendo parte della pelle del pene in decomposizione è corso in ospedale. Lì i medici sono riusciti a liberagli il pene, salvandoglielo, dopo un lungo intervento che ha avuto bisogno anche dei suggerimenti di un fabbro. Il paramedico Akachai Buapathum che ha contribuito all’intervento d’urgenza ha spiegato che l’operazione è durata tre ore: “Il bullone e i dadi erano spessi 3 mm e abbiamo dovuto aprirli con ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

