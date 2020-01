Raffaella Fico irriconoscibile: i followers si scatenano “Sembri Michael Jackson” [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Raffaella Fico è stata recentemente travolta su Instagram dalle critiche per aver ricorso alla chirurgia estetica. La bellezza mediterranea della showgirl non è mai passata inosservata, ma negli ultimi tempi sono molti ad aver notato qualcosa di diverso sul suo volto. Per chi ricorda la prima volta della Fico in Tv come concorrente del ‘Grande Fratello’, sa benissimo che c’è stata una netta trasformazione. Raffaella Fico, nonostante sia sempre molto presente sul suo profilo Instagram, dopo la fine della relazione con Mario Balotelli padre della figlia Pia di sette anni, ha preferito uscire dal mondo dello spettacolo. Ma è proprio sul social ad aver mosso gli animi dei suoi folowers. Uno scatto recentemente pubblicato dalla showgirl ha diviso nettamente i fan. Critiche social per la Fico Il profilo Instagram di Raffaella Fico è in continuo movimento. Molte FOTO ... Leggi la notizia su velvetgossip

