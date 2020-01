Quanto guadagna Mara Venier: stipendio e patrimonio, ecco le cifre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Quanto guadagna Mara Venier: stipendio e patrimonio, ecco le cifre Dopo un periodo di assenza dalla televisione, Mara Venier è tornata con forza sul piccolo schermo partecipando a diversi programmi televisivi, tra cui Tu Sì Que Vales, ma soprattutto Domenica In, che conduce ogni domenica sul primo canale del servizio pubblico, riscuotendo peraltro un importante successo: un ritorno dopo la conduzione del programma negli anni Novanta. Sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020 Mara Venier è tornata in cima ai trend di ricerca perché sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020. Quasi un premio da parte del servizio pubblico, che farà condurre l’ultima puntata del Festival della Canzone a quelli che possono essere attualmente definiti i due volti principali del servizio pubblico: Amadeus e, per l’appunto, la Venier. Gli utenti della rete si sono quindi ... Leggi la notizia su termometropolitico

