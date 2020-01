Quanto è inquinata l’aria delle città italiane? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (foto: Fabrizio Di Nucci/Getty Images) Dall’inizio del 2020 l’Italia è colpita da un grave problema di smog. Per questo in molte grandi città del paese sono scattati divieti di circolazione per i mezzi più inquinanti, e anche limiti al riscaldamento domestico, con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento da particolati, le sostanze sospese nell’aria che hanno una dimensione fino a 100 micrometri (i famigerati pm10). Il limite di queste sostanze è stato superato in vari capoluoghi anche a causa – come specifica il sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) che effettua un monitoraggio continuo – delle “persistenti condizioni meteo di alta pressione, che favoriscono il ristagno degli inquinanti”. Continua l’emergenza #polverisottili: le persistenti condizioni meteo di alta pressione favoriscono il ristagno degli inquinanti nell’aria. @SNPAmbiente monitora la ... Leggi la notizia su wired

nista1927 : Infinitamente più piccola di Roma per essere poi inquinata il più del doppio. Quanto godo per gli stronzi milanesi… - Boborius : @loris_assi @lercionotizie @il_democritico Ahahaha dotto’ poi nel weekend tutti a Montevecchia a vedere quanto è in… -