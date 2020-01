Qabus bin Said al-Said, padre dell’Oman (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’educazione britannica di élite, la formazione militare, una faida familiare, l’abolizione della schiavitù, il suffragio universale, la libertà di religione, le riforme per l’istruzione e la sanità, lo sviluppo economico, fino alla tessitura di un ruolo di rispetto nella diplomazia del Medio Oriente. Sono questi i caratteri che tracciano la figura di statista di Qabus bin Said al-Said, ottavo sultano dell’Oman. “Il padre dell’Oman”, uno dei capi di stato più longevi al mondo, in carica dal 1970, è scomparso a 79 anni, nella notte di venerdì 10 gennaio. I principali risultati L’Oman è vasto e poco popolato: meno di 5 milioni di abitanti per un territorio delle dimensioni dell’Italia. Dalla penisola di Musandam, gode di una collocazione privilegiata sullo stretto di Hormuz, da dove transita un terzo del traffico globale di greggio e gas. L’altra sponda è controllata dall’Iran. Nel ... Leggi la notizia su it.insideover

