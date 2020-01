Putin cambia la Costituzione (e lancia un'opa sul futuro). Medvedev lascia, c'è nuovo premier (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Terremoto (telefonato) in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha usato l'annuale discorso all'Assemblea Federale, ovvero le Camere riunite più il gotha dell'amministrazione... Leggi la notizia su ilmessaggero

Rinoberto61 : RT @PolScorr: #Putin silura il governo in #Russia Cambia premier a suo gusto, parla di riforme costituzionali, tutto per conservare 'pieni… - maldinapoli : RT @PolScorr: #Putin silura il governo in #Russia Cambia premier a suo gusto, parla di riforme costituzionali, tutto per conservare 'pieni… - LilianaArmato : RT @PolScorr: #Putin silura il governo in #Russia Cambia premier a suo gusto, parla di riforme costituzionali, tutto per conservare 'pieni… -