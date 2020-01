Pubblicità sessista | che polemica | “Gli alcolici fanno male alle donne” FOTO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In Sicilia la Regione promuove una Pubblicità sessista secondo molti: “È degradante nei confronti delle donne”, la forte protesta di tanti. È polemica per una Pubblicità sessista, a detta di molti, intrapresa dall’Assessorato Regionale alla Salute in Sicilia. Sia i contenuti verbali che quelli grafici hanno sollevato delle aspre discussioni. Si tratta di uno spot … L'articolo Pubblicità sessista che polemica “Gli alcolici fanno male alle donne” FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

AbateAlberto : RT @globalistIT: - globalistIT : - ABonjix : Questa immagine sarebbe “sessista” e di cattivo gusto? ?? ... che minchiate! -