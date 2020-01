Provincia di Benevento, approvato il progetto per i lavori sulle strade sannite (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato la Variazione del Programma triennale delle opere pubbliche inserendo nell’annualità 2020 i progetti ammessi alla richiesta di contributo per la spesa di progettazione definitiva. Gli interventi sono i seguenti: “Strada Provinciale n. 52 – Intervento di riqualificazione, dissesto idrogeologico e risanamento ponte sul fiume Fortore”; “Strada Provinciale n.62 “Circello – Castelpagano”, tratto compreso tra l’abitato di Circello fino alla loc. Ciccoporcari in Castelpagano; “Strada a S.V. “Fondo Valle Isclero” IV Lotto. lavori di costruzione del viadotto sulla SS 7 Appia, per l’ottimizzazione del collegamento tra la SSV Fondo Valle Isclero e l’asse attrezzato Valle Caudina-Pianodardine.” Per questo ultimo provvedimento con un separato provvedimento il ... Leggi la notizia su anteprima24

