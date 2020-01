Processo Saipem, Paolo Scaroni ed Eni assolti dall’accusa di aver pagato tangenti in Algeria. Annullata la confisca di 197 milioni di dollari (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paolo Scaroni ed Eni sono stati assolti dalla Corte d’Appello di Milano nel Processo con al centro il caso Saipem-Algeria su una presunta maxitangente da 197 milioni di dollari. assolti anche tutti gli altri imputati nel procedimento di secondo grado, inclusi i manager di Saipem e la stessa partecipata. I giudici della Corte d’appello hanno ribaltato in parte la sentenza con cui il tribunale nel settembre del 2019 aveva condannato Saipem e i suoi manager, l’ex presidente e ad Pietro Tali, l’ex direttore operativo in Algeria Pietro Varone e l’ex direttore finanziario Alessandro Bernini, e poi anche i tre imputati algerini tra cui Farid Bedjaoui, ritenuto uno degli intermediari della presunta tangente. Tutti assolti – Tutti sono stati assolti perché il fatto non sussiste ed è stata revocata la confisca di 197 milioni di dollari, il profitto del reato, disposti in primo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Processo Saipem, Paolo Scaroni ed Eni assolti dall’accusa di aver pagato tangenti in Algeria. Annullata la confisca di… - fattoquotidiano : Processo Saipem, Paolo Scaroni ed Eni assolti dall’accusa di aver pagato tangenti in Algeria. Annullata la confisca… - Noovyis : (Processo Saipem, Paolo Scaroni ed Eni assolti dall’accusa di aver pagato tangenti in Algeria. Annullata la confisc… -