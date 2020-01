Processo Consip, deciso il cambio dei giudici: udienza slitta al 3 marzo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È stato rinviato al 3 marzo il Processo per il caso Consip che vede imputati, tra gli altri, l’ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, accusato di favoreggiamento nell’inchiesta e l’ex comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento. A Processo ci sono anche Emanuele Saltalamacchia, all’epoca dei fatti comandante dei Carabinieri della legione Toscana, per favoreggiamento, così come l’ex presidente di Publiacqua Firenze Filippo Vannoni e l’imprenditore Carlo Russo. L’udienza in programma questa mattina è durata pochi minuti dopo che il tribunale ha disposto trasferimento del procedimento ad altro collegio. Una decisione contestata dalle difese degli imputati che hanno presentato ricorso in Cassazione. Il Processo è stato fissato al prossimo tre marzo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

