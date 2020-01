Primarie Usa 2020, la guerra a sinistra tra Sanders e Warren per diventare l’anti-Biden (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Sole le donne su questo palco, Amy e io, hanno vinto tutte le elezioni cui hanno partecipato. Gli uomini su questo palco ne hanno perse insieme dieci”. La battuta di Elizabeth Warren, colta al volo da Amy Klobuchar (“E’ vero, noi donne abbiamo sempre vinto”), trova una flebile opposizione di Bernie Sanders: “Io ho battuto un repubblicano”. “Quando?”, “Nel 1990”. “Ma è trent’anni fa!”. Molta politica estera, indotta dai rischi di un conflitto in Medio Oriente innescati dall’uccisione del generale iraniano Qasim Soleimani; ma anche qualche scaramuccia interna ai sei aspiranti alla nomination democratica saliti sul palco della Drake University di Des Moines, la capitale dello Iowa, lo Stato in cui il 3 febbraio cominceranno le Primarie, con i tradizionali caucuses. L’ultimo dibattito prima del primo voto di queste Primarie ha per protagonisti i tre Grandi Vecchi (in ordine alfabetico, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

