Previsioni Meteo, FOCUS sul peggioramento nel weekend: arrivano freddo, piogge e neve a bassa quota [MAPPE] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Nelle ultime corse odierne i modelli, un po’ tutti compattamente, si sono allineati nel sancire un apprezzabile peggioramento del tempo, di stampo invernale, per il corso il prossimo fine settimana e anche per qualche giorno a seguire. A dire il vero, i primi fronti instabili, legati a un cavo depressionario nordatlantico, inizierebbero a interessare le regioni nordoccidentali dal pomeriggio-sera di venerdì, poi in espansione a gran parte delle aree centro-occidentali del Nord entro la mezzanotte su sabato, fino all’Ovest Trentino, Ovest Veneto e Ovest Romagna. Già in questa fase, oltre alle ovvie piogge, più estese in serata, arriverebbero anche le prime nevicate, magari inizialmente a quote oltre 1200 m, per aria non ancora abbastanza fredda poi, via via, nel corso della sera, la quota neve potrebbe già abbassarsi fino a 6/800 m su Ovest ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

