Previsioni Meteo Aeronautica Militare: torna il maltempo, nel weekend piogge e neve (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 21 Gennaio 2020. Domani al Nord addensamenti compatti sulla Liguria con deboli piovaschi in esaurimento nel corso del pomeriggio; estesa nuvolosità bassa e stratiforme sulle zone pianeggianti e sulle restanti aree dell’Emilia-Romagna, in graduale diradamento tra mattina ed ore pomeridiane con ampie schiarite sulle pianure; condizioni di cielo sereno o con transito di innocue velature sulle aree alpine e prealpine. Al mattino foschie dense e locali banchi nebbia sulla pianura veneta e romagnola in successiva, graduale attenuazione. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti su Sardegna e rilievi toscani con qualche occasionale piovasco dal pomeriggio sulla porzione più meridionale dell’isola; altrove bel tempo con passaggi di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

