Prete allontanato dalla Diocesi: “Intratteneva relazioni intime con le parrocchiane”. Lui si difende e contrattacca: “Farò i nomi dei sacerdoti gay” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prete allontanato per aver violato il celibato: “Farò i nomi dei sacerdoti gay” Don Marino Ruggero è stato allontanato dalla parrocchia di San Lorenzo in Roncon di Albignasego, in provincia di Padova, con l’accusa di aver “violato il celibato”: ma il Prete non ci sta e contrattacca “Farò i nomi dei sacerdoti gay”. La vicenda risale al 2 gennaio scorso quando don Marino Ruggero, parrocco di San Lorenzo in Roncon di Albignasego, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alla notizia di una indagine nei suoi confronti da parte della Diocesi di Padova. Notizia successivamente confermata dalla Diocesi in una nota: “Si comunica che in data 13 gennaio 2020 è iniziato, su mandato del vescovo di Padova, il processo canonico nei confronti di don Marino Ruggero, presso il Tribunale ecclesiastico diocesano”. “A don Marino Ruggero – ... Leggi la notizia su tpi

