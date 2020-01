Presentatrice della tv di Stato iraniana si dimette: "Perdonatemi, vi ho mentito per 13 anni" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Scusatemi, ho mentito per 13 anni” e la Presentatrice della tv iraniana si dimette. L’annuncio arriva da Gelare Jabbari, volto della televisione di Stato dopo dopo la notizia che l’abbattimento dell’aereo ucraino è Stato causato da missili iraniani.Con lei, altre due presentatrici hanno fatto la stessa scelta: Saba Rad e Zahra Khatami hanno rinunciato ai loro incarichi.Le dimissioni sono state annunciate con un post su Instagram in relazione all’ammissione delle Forze armate di Teheran di aver abbattuto l’aereo civile ucraino causando la morte di 176 persone. “Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione”, ha scritto Jabbari. Leggi la notizia su huffingtonpost

