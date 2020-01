**Prescrizione: Pd-Leu con M5S per soppressione pdl Costa** (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – La proposta di legge a prima firma Enrico Costa di Fi sulla prescrizione potrebbe essere soppressa oggi in commissione Giustizia alla Camera. Pd e Leu infatti, dopo l’accordo raggiunto in sede di maggioranza a palazzo Chigi sul tema, sono pronti a votare l’emendamento dei 5 Stelle che di fatto sopprime il testo Costa. A quanto si apprende da fonti parlamentari, sarebbe in corso un pressing su Italia Viva perchè si allinei alla maggioranza per mandare in soffitta la pdl Costa. “Stiamo cercando una mediazione, Iv potrebbe astenersi”, si spiega. L'articolo **Prescrizione: Pd-Leu con M5S per soppressione pdl Costa** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

