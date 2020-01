Prescrizione: Orlando, ‘punto equilibrio è possibile, vedremo chi ha ragione’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Noi siamo convinti che la norma sulla Prescrizione Bonafede-Bongiorno può essere rivista con un buon punto di equilibrio tra pretesa punitiva dello Stato e diritto dell’imputato ad un processo con tempi certi. Abbiamo scelto questa strada perché riteniamo che sia un obbiettivo realistico, nei giorni scorsi si sono fatti passi nella giusta direzione”. Lo scrive Andrea Orlando su FB. “Abbiamo scelto così per non dare alibi immeritati alla Lega che prima ha fatto questo guaio e oggi ci spara contro. Abbiamo fatto questa scelta per non mischiare i nostri voti a quelli della destra,sempre compatta in questa legislatura nell’approvazione delle norme più illiberali”.“Chi ha affossato, tra l’altro, la riforma del sistema penitenziario non merita alcuna patente di garantismo. Chi segue altre strade è libero ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

