Prescrizione, no all’emendamento Costa | Renzi: “Il Pd insegue il populismo del M5s” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prescrizione, arriva lo stop del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che bocciano entrambi l’emendamento Costa. Italia Viva vota invece a favore, e si ritrova con l’opposizione. Dure le parole di Renzi: “Il Pd insegue il populismo giudiziario dei 5 Stelle”. La maggioranza si è spaccata oggi alla Camera sulla Prescrizione. La Commissione Giustizia … L'articolo Prescrizione, no all’emendamento Costa Renzi: “Il Pd insegue il populismo del M5s” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Elena75000176 : RT @mariamacina: I cosiddetti 'renziani' del PD voteranno no all'emendamento Costa sulla prescrizione come comanda Grillo. Chiamiamoli Giud… - Monica36328518 : RT @mariamacina: I cosiddetti 'renziani' del PD voteranno no all'emendamento Costa sulla prescrizione come comanda Grillo. Chiamiamoli Giud… - Gio15474822 : RT @mariamacina: I cosiddetti 'renziani' del PD voteranno no all'emendamento Costa sulla prescrizione come comanda Grillo. Chiamiamoli Giud… -