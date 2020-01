Prescrizione, la maggioranza si spacca in commissione. Italia Viva vota l’emendamento Costa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prescrizione, la maggioranza si spacca in commissione. Italia Viva vota con le opposizioni. M5s, Pd e Leu al fianco del ministro Bonafede. ROMA – Prescrizione, la maggioranza si spacca in commissione. La tanto attesa crisi su un argomento importante come quello della legge entrata in vigore lo scorso primo gennaio sembra essere arrivata. Al primo voto utile Italia Viva, come annunciato in più di un’occasione, si è schierata contro gli alleati di governo. Il partito di Renzi ha bocciato la proposta del ministro Bonafede, appoggiando quella del forzista Costa. Crisi scongiurata (al momento) La crisi, per il momento, sembra essere scongiurata. Decisivo, infatti, in commissione il voto della presidente Francesca Businarolo (M5s) che ha permesso di bocciare la proposta del forzista Costa (23-22). Uno schieramento da parte della grillina che ha provocato diverse ... Leggi la notizia su newsmondo

