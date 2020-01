Prescrizione: Bellanova, ‘Pd schierato con giustizialismo M5S lascia senza fiato’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Ridurre i tempi della giustizia è sacrosanto. Cancellare la Prescrizione, strumento di garanzia per i cittadini, è follia. Su questo Italia Viva è sempre stata chiara, nessuno si stupisca. Ma che il Pd abbia scelto di abbracciare il giustizialismo a 5 Stelle lascia senza fiato”. Lo scrive Teresa Bellanova su twitter. L'articolo Prescrizione: Bellanova, ‘Pd schierato con giustizialismo M5S lascia senza fiato’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

