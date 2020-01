Presadiretta: attacco al Papa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prima puntata di Presadiretta dedicata a Papa Francesco, uno dei leader più popolari al mondo, ha parlato di riforma della Chiesa, si è speso per la difesa degli ultimi, non ha paura dei gay, si è scagliato contro le multinazionali responsabili dello sfruttamento del mondo. Ma dal 2013 è stato oggetto di attacchi sempre più duri, è stato accusato di apostasia ed eresia e sono state chieste le sue dimissioni. Notizia di ieri, il Papa emerito Ratzinger in un libro ha difeso il celibato dei preti, (...) - Media / Vaticano, Papa, , Chiesa Cattolica, Papa Francesco Leggi la notizia su feedproxy.google

