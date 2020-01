Politano Roma | chi è il nuovo acquisto già giallorosso in passato FOTO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) nuovo matrimonio Matteo Politano Roma. L’esterno offensivo è stato già in giallorosso da giovanissimo per molti anni. All’Inter è andato Spinazzola. Torna a casa Matteo Politano. L’attaccante esterno nato a Roma il 3 agosto 1993 diventa di nuovo un calciatore di proprietà proprio della Roma. Il calciatore ha effettuato una lunga trafila all’interno del settore … L'articolo Politano Roma chi è il nuovo acquisto già giallorosso in passato FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola: si lavora per limare le distanze sui c… - FabrizioRomano : Confermato lo scambio annunciato su @SkySport ieri sera: Politano domani farà le visite mediche con la Roma, Spinaz… - DiMarzio : #Inter e #Roma, avanti per lo scambio #Politano-#Spinazzola @SkySport @Inter @OfficialASRoma #calciomercato -