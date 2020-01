PlayStation Wrap-Up vi porta alla scoperta dei vostri giochi preferiti e del vostro 2019 con PS4 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Se curiosi di sapere esattamente cosa avete combinato con la vostra PlayStation l'anno scorso, Sony sta attualmente analizzando il 2019 dei giocatori tramite un piccolo strumento online. E se la promessa di un paio di minuti di divertimento non è un incentivo sufficiente per essere coinvolti, ci sono anche alcuni temi gratuiti e avatar in palio.Da oggi fino al 14 febbraio, i curiosi possono visitare il sito PlayStation Wrap-Up 2019 di Sony. Sarete in grado di vedere i giochi PS4 preferiti, quelli che avete giocato di più, il vostro genere preferito, i trofei accumulati e altro ancora.PlayStation Wrap-Up vi permetterà poi di riscattare 7 avatar, che sono progettati, afferma Sony, per "riflettere il vostro personaggio di gioco", e ognuno è incentrato su un genere specifico. Sono intitolati Action Hero, Legendary Warrior, Master Explorer, Master Strategist, Speed ​​Demon, ... Leggi la notizia su eurogamer

YuzuyuVK : - oniramarf : Statistiche PlayStation 2019 Dai un'occhiata alle tue statistiche di gioco per il 2019 - roccocannale : Statistiche PlayStation 2019 Dai un'occhiata alle tue statistiche di gioco per il 2019 -