Play Store ancora fucina di app malevoli, Bitdefender ne ha trovate 17 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non c’è alcuna possibilità in vista perché il Play Store di Google diventi sicuro nonostante le dichiarazioni e i tentativi di coinvolgere società di sicurezza esterne da parte di Big G.L’azienda di Mountain View ancora una volta si trova ad affrontare una notevole presenza di app, nel suo negozio dedicato ad Android, che fanno qualcosa di diverso rispetto a quanto dichiarano.Adware, questo il nome per indicare le applicazioni che mostrano pubblicità in modo invasivo e che sono nate esclusivamente per questo.Play Store, un colabrodo per la sicurezzaDopo anni, ormai più di un decennio, dal lancio di quello che attualmente conosciamo come Play Store, Google non è riuscita ancora a limitare in alcun modo la presenza di applicazioni malevoli.Ma com’è possibile che una multinazionale come Alphabet (che controlla Google) non sia capace di mettere in atto le consuete ... Leggi la notizia su pantareinews

Play Store Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Play Store