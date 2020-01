Piovono maiali dal cielo: lo scherzo malato al milionario diventa virale – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il VIDEO che mostra il momento in cui un vandalo fa precipitare un animale da un elicottero per farlo atterrare nella piscina è diventato virale. Qualche tempo fa il milionario Federico Alvarez Castillo, 60enne imprenditore nel campo della moda, è stato vittima di uno scherzo di cattivo gusto. L’uomo si trovava nel suo appartamento a … L'articolo Piovono maiali dal cielo: lo scherzo malato al milionario diventa virale – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Piovono maiali Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Piovono maiali