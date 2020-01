Piero Pelù a Sanremo 2020 con Gigante e il nuovo album da solista (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La calata di Piero Pelù a Sanremo 2020 giunge come una grande sorpresa. Il cattivo ragazzo del rock calcherà infatti il palco del Festival per la prima volta da solo, dopo la conclusione del lungo progetto dedicato a Eutòpia con i Litfiba, che aveva riunito di recente. La sua partecipazione al Festival di Sanremo è stata resa ufficiale il 31 dicembre scorso, quando Amadeus aveva deciso di rilasciare l'esclusiva a Repubblica dopo il clamoroso spoiler di Chi che aveva dato come ufficiale la lista degli artisti dell'edizione numero 70. Chi è Piero Pelù Piero Pelù nasce a Firenze nel 1962. Arrivato al successo come frontman dei Litfiba, nei quali ha militato dal 1980 al 1999, è protagonista di una nuova avanguardia del rock italiano arricchita da un modello vocale molto particolare, quasi stregonesco, quello che ancora oggi lo rende unico. La pubblicazione di Infinito è lo ... Leggi la notizia su optimaitalia

