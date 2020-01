“Piccola Farmacia Letteraria”, i libri come cura: «Tanti ora mi chiamano per farne nascere altre in Italia» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Su Repubblica è uscita l’intervista ad Elena Molini, 37 anni, autrice de La Piccola Farmacia Letteraria, un romanzo pubblicato da Mondadori, che racconta della sfida editoriale di aprire una piccola libreria indipendente in un paese, come il nostro, in cui la lettura non è tra i principali hobby. Un’esperienza cominciata circa un anno fa in via di Ripoli, strada lontana dal centro di Firenze. La ‘Farmacia letteraria’ nasce come un posto in cui si consigliano i libri come fossero delle medicine. «L’idea è proprio questa, libri terapeutici per curare i vari stati d’animo. Ogni libro ha un bugiardino. Quei foglietti illustrativi che si trovano nei farmaci e che da noi invece guidano il lettore nella scelta del romanzo, del saggio o della raccolta di poesie!», ha raccontato Elena Molini. “Piccola Farmacia Letteraria”, i libri come cura: ... Leggi la notizia su urbanpost

