Piazza Garibaldi | aggredito agente della Polizia municipale

La Polizia municipale era intervenuta per sedare una violenta colluttazione in Piazza Garibaldi, quando una delle persone coinvolte ha tentato di sottrarre l'arma di ordinanza a uno degli agenti. La Polizia municipale di Napoli è intervenuta in Piazza Garibaldi per sedare una violenta colluttazione tra due persone. Gli Agenti della U.O. San Lorenzo durante il tentativo di riportare alla calma i due soggetti sono stati aggrediti, a loro volta, da uno dei due che ha cercato di sottrarre l'arma d'ordinanza ad uno degli Agenti. Solo con l'intervento degli altri colleghi di pattuglia si è riuscito ad immobilizzare l'aggressore, risultato poi privo di documenti, ed a condurlo presso i locali dell'U.O. San Lorenzo per procedere agli accertamenti del caso. A seguito della colluttazione l'agente è stato condotto presso l'Ospedale del Mare

