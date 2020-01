Personalità nell’arte: convegno Accademia Grassi-Università Humanitas (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “Espressività della Personalità nell’arte: limiti tra fisiologia e patologia”. E’ il titolo che Università Popolare Universo Humanitas e Accademia internazionale d’arte, cultura e società ‘Alfonso Grassi’ di Salerno hanno conferito al convegno organizzato per le ore 19 di venerdì 17 gennaio presso la sala conferenze dell’Accademia in via Porta Elina 9. Dopo i saluti del vice sindaco del Comune di Salerno, Eva Avossa; del presidente dell’Accademia, Raffaella Grassi; del magnifico rettore dell’Università Popolare Universo Humanitas, Roberto Schiavone e del dirigente scolastico preso il liceo artistico ‘Sabatini-Menna’, Ester Andreola si confronteranno e relazioneranno – sull’ambizioso tema – la psicologa Filomena Bianco, la pedagogista Angela Marigliano, il neuropsichiatra Vincenzo Pizza. Le conclusioni saranno affidare al pro ... Leggi la notizia su anteprima24

