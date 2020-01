Perché Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo: i motivi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In tanti avrebbero voluto vedere Vanessa Incontrada al fianco di Amadeus per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma l’attrice non sarà tra le donne scelte per accompagnare il conduttore sul palco dell’Ariston. Vanessa Incontrada: Sanremo Sui social in molti hanno manifestato il desiderio di vedere Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo 2020, eppure la famosa attrice spagnola non è stata neanche menzionata tra i possibili ospiti dello show che quest’anno sarà condotto da Amadeus. I motivi? L’agenda della conduttrice sarebbe fitta d’impegni, e per questo Vanessa Incontrada non potrà prendere parte alla famosa kermesse. Proprio in concomitanza con l’inizio del Festival lei sarà impegnato a teatro, e infatti a Grosseto il 7 febbraio si terrà il debutto dello spettacolo Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?, di cui lei è uno dei volti ... Leggi la notizia su notizie

