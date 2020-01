Perché Toninelli ha sventolato una foto di Salvini in diretta tv (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Toninelli ha mostrato una foto di Salvini in diretta TV Danilo Toninelli mostra una foto di Salvini e affonda durissimo sul taglio dei parlamentari: “Grazie a lui si farà il referendum dopo che aveva votato la riforma. Gli italiani devono dire grazie a questo soggetto che gli farà spendere 400 milioni”. L’ex ministro delle Infrastrutture Toninelli ospitea L’aria che tira non perde l’occasione di attaccare il leader della Lega sul taglio dei parlamentari. Myrta Merlino gli chiede se il Movimento 5 Stelle prenderà mai in considerazione l’idea di una nuova alleanza con la Lega, l’ex ministro elude la domanda e sventola una foto di Salvini. “Voglio farla vedere Perché dobbiamo dire chiaramente chi è il responsabile del referendum confermativo che ci costerà 400 milioni di euro”, le parole di Toninelli. “Appena Salvini ha saputo ... Leggi la notizia su tpi

La7tv : #lariachetira @DaniloToninelli rivela che non sarebbe stato riconfermato Ministro delle Infrastrutture perchè ha sf… - Pinucci63757977 : @DaCaiomauro Un Paese civile avrebbe diritto a politici onesti e capaci: non mi faccio operare da un chirurgo onest… - marino29b : RT @La7tv: #lariachetira @DaniloToninelli rivela che non sarebbe stato riconfermato Ministro delle Infrastrutture perchè ha sfidato il sist… -